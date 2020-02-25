36歲的新加坡歌手潘嘉麗24日晚間先在IG限時動態表示自己「死會了」，接著發文秀出戴著大鑽戒、牽手的照片，宣布結婚喜訊，他老公是37歲的台灣音樂人游政豪，男方身兼製作人及「游手好弦娛樂」老闆，兩人以結婚為前提，已交往1年，在前天完成結婚登記，揪林凡、倪子岡等10位好友在現場見證。

今接受媒體訪問，她過去鮮少放閃，突然宣布結婚，是否先有後婚？她表示絕對沒有，因為一定要漂亮辦婚宴、度蜜月，她之前覺得如果沒有要結婚，不太想公開戀情，所以等到登記後才放閃。

她憶起老公去年12月底在遊艇派對上向她求婚，當時一夥人玩交換禮物，但她的禮物卻是老公準備，她笑表示那天經痛、脾氣不好，當下蹲下氣喊：「他的禮物一定是廢物。」結果一打開是1克拉的鑽戒，讓她又驚又喜，看到老公跪下求婚，好友在旁邊喊：「嫁給他！」才有被求婚的真實感。

2人在今年大年初五回她在新加坡老家，老公向她的家人提親，她說母親比她還急，立刻找算命師算適合結婚的時間。她婚後維持2地往返，不覺得一定要住在台灣，「他也很忙，一直工作，我們都常飛來飛去」，談到宴客，她坦言目前仍不確定，希望台灣、新加坡各辦一場，不過近來新冠肺炎肆虐，她提到身邊朋友會問是否要等疫情過才舉辦，「最後日期還是要問我媽，也要看到時候的狀況。」

(中時 )