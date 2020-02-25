光良出席擔任Hit Fm聯播網3月「hito大台柱」，宣傳將於3月14日在台北小巨蛋舉辦《今晚我不孤獨巡迴演唱會》。（粘耿豪攝）

光良25日出席擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱，他將2度攻蛋，於3月14日在台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」巡演，當天也會在現場首賣新專輯《絕類》。近來新冠肺炎肆虐，他先前也頗擔心會影響到演唱會的舉行。

不過他現把重心放在排練演出上，當天也會全力做好防疫措施，呼籲前往欣賞演唱會的歌迷要戴口罩入場，入場前也有工作人員協助歌迷量額溫及備酒精。住在馬來西亞怡保的家人是否來台力挺？他坦承目前不確定，主要看家人的意願，「這真的是很大的難題，搭飛機是比較危險，但怡保密度不高，現在疫情不多」，若全親友包機飛來？他打趣「搞不好可以，大概12人，小飛機」，隨後表示不要濫用資源，要留給需要的人。

今年50歲的他，外型保養得宜，自認很注重飲食，崇尚自然療法，透露8年沒吃過西藥，鮮少感冒，抵抗力不錯，他多年來也忌口糖、澱粉、牛奶、加工食品等，多吃原型的食物，並隨身攜帶草藥，「我二嫂是自然療法醫生，我相信自然的東西，對的食物就是有治療效果。」

此外，光良預告台北站演唱會有神秘嘉賓，賣關子：「從未合作過，敬請期待。」日前有許多粉絲私訊想在他演唱會上求婚，經過討論後都決定婉拒，他表示每次演出都會有粉絲問，但會擔心其他觀眾會覺得冷場，他笑說：「有同事說如果賣票進來看，不想浪費在其他人的求婚上。」

(中時 )