有大陸特斯拉之稱的電動汽車製造商蔚來汽車（NIO）股價週二在盤前交易中飆升近30％，因為蔚來表示正在就融資和新工廠進行談判。

在美國上市的蔚來汽車表示，正在與合肥政府進行討論。談判的部分內容圍繞一輪融資的具體條款進行，該輪融資可能為該公司籌集超過100億元人民幣（14億美元）的資金。蔚來汽車還計劃在研發中心和製造工廠之外，在合肥建立大陸總部。蔚來表示，一旦有更多細節將被公佈。

蔚來長期一直為缺乏資金所苦，之前有傳言廣汽與吉利要入股，但最終都不了了之。現在這陣及時雨將對現金短缺又虧損的蔚來是個振奮人心的好消息。

過去幾年，在政府補貼的推動下，大陸的電動汽車市場迅速增長。但是，根據大陸汽車工業協會的數據，這些激勵措施已逐漸減少，這導致新能源汽車的銷售下滑，在一月份下降了54.4％。下滑的部分原因可能是對新冠肺炎的擔憂，但這已是連續第七個月下降。

(中時電子報)