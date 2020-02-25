今（25日）是全台中小學生睽違已久的開學日，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，順延2周後，學子們的「下學期」終於到來。不過許多家長內心仍掛慮，開學會使孩子的染病機率大幅上升。不過兒童感染科醫師黃高彬則表示，研究指出，兒少的染病機率其實很低。

今日中央流行疫情指揮中心在記者會中再度宣布新確診案例，中鏢者竟是第27例確診者年僅11歲的金孫。不過好在採檢時尚未開學，沒有讓病毒入侵校園的疑慮。指揮中心執行關周志浩更表示，確診新冠肺炎的兒童、青少年比例，真的「低非常多」。

根據《中央社》報導，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，大陸研究數據顯示了，在7萬多名經臨床表現及實驗室診斷出新冠肺炎的病患中，絕大多數人的年齡區間落在30-79歲之間，1-9歲僅占1%、10-19歲也只占1%。

黃高彬醫師同樣認為，雖然今天確診出一位兒童案例，但理論上高中以下的兒童、青少年染病率偏低，加上好險有延後開學，避免掉病毒在校園內傳播的機會，真的很幸運。

許多家長可能會擔心兒童較容易受到感染，指揮中心監測應變官莊人祥表示，大陸的少數報告指出，若兒童罹患新冠肺炎，症狀會較輕微，但還是有重症的報告。不過目前沒有證據顯示小孩容易感染新冠肺炎，尤其在大陸的資料中，感染者普遍仍以成人為主。

(中時電子報)