新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布，醫院內的醫事人員，除非取得同意，否則禁止前往國際旅遊疫情警示地區，診所人員則不在此限。若因配合規定造成損失，可依特別條例取得全額補償。該規定實施日期可回溯至2月23日，預計執行至6月30日。醫事司周四將召開第2次會議，訂出完成內容。

醫事司今邀集醫學中心、區域醫院、地區醫院、醫院協會等30家各級醫院代表召開會議，並討論出初步共識。醫事司司長石崇良晚間表示，基於防疫需要及院內感染管控的必要性，即起醫院內的醫事人員，禁止前往旅遊警示地區，除非事先取得同意。

目前，泰國、伊朗旅遊疫情檢疫等級屬於第1級注意。新加坡、日本、義大利屬於第2級警示。大陸、香港、澳門、南韓則屬於第3級警告。石崇良表示，醫事人員前往第1、第2級地區，需先經過醫院同意。若前往第3級地區，則需取得衛福部同意。

國內重度病人多收治在醫學中心，輕症病人則多在一般醫院。石崇良表示，目前國際上包括日本、韓國都已出現院內群聚感染，甚至因此封院，對醫療體系衝擊相當大。基於診所的員工少、影響範圍小，醫事司決定從醫院著手限制，若為診所醫事人員，則不在此限。

石崇良表示，醫事人員不論是基於私人、公務理由，若因配合規定造成損失，可依《嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別條例》，獲得全額補償。舉例而言，若旅行社退費5成，政府將補足另外5成的損失。

該規定適用於所有醫院內的醫事人員，包括營養師、藥師、醫師、護理師、呼吸治療師等具專業證照者，初估影響的護理人員數約11.5萬人，西醫師則是3.2萬人。石崇良表示，該規定可回溯至2月23日，預計執行至6月30日，視疫情發展調整。醫事司周四將邀請工會、全聯會召開2次會議，屆時將正式發佈完成內容。

(中時 )