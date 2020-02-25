依立法院三讀通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」明定，接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫受僱者，可以請不強制雇主給薪的防疫隔離假，並領取「防疫補償」，但若遇到全班停課或全校停課14天，家長可請假並領取補償嗎？

勞動部官員表示，已與教育部向中央流行疫情指揮中心反映，希望如果遇到全班停課或全校停課，未領有「居家隔離通知書」的家長可以請「防疫照顧假」，如同日前勞動部部長許銘春在立法院所提「不排除有第二波的防疫照顧假」，但防疫照顧假不強制雇主給薪，依特別條例也無法領取防疫補償。

但勞動部官員說，但如果有學生收到「居家隔離通知書」，則家長可以請「居家隔離假」來照顧生活不能自理的受隔離者，事後可以申請「防疫補償」。

台灣家長聯盟理事長謝國清表示，如果之後全校停課或全班停課採先前的不強制給薪的「防疫照顧假」，一定會對家長造成生計上的困難，畢竟等於半個月沒有薪水，勞動部應該釋出一些利多鼓勵雇主給薪；至於全校停課時，如果還要區分誰可以領防疫補償、誰不能領防疫補償，「的確有點怪怪的」。

(中時 )