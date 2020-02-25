中火2機組廢止喊卡！台中市政府環保局於2019年12月間認定台中火力發電廠全廠生煤年使用量超過許可證核定量，3次以違反空氣污染防制法告發，經查違規事實並不具備，日前發函中市環保局要求更正行政處分，環保署今(25)日表示中火裁處已撤銷並回歸展延審查。

環保署空保處表示，對於台中市環保局錯誤引用空污法的違法行政處分，環保署依據行政程序法第117條的規定，依法撤銷，經台中市環保局廢止的2號機及3號機發電機組操作許可證等懲處將回到展延審查狀況，由台中市環保局依空污法相關規定繼續審查，環保署強調並未侵犯地方政府依法審查的權力。

空保處指出，中火共10個機組，2017年前已分別取得台中市環保局所核發操作許可證，全廠生煤年用量為2100萬公噸，台中市環保局再於2017年11月附帶登載要求全廠生煤使用量需「1600萬公噸或4年內減少4成 」，換算下來應為1260萬公噸，但台中市環保局3次處分中火時生煤用量分別為1191萬、1217萬及1231萬公噸，均未超過1260萬公噸，因此廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查違規事實並不具備。

空保處進一步指出，中市環保局廢止2號機及3號機發電機組操作許可證及生煤使用許可證已造成業者應變不及，也影響操作的穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則。

(中時 )