施柏宇自帶憂鬱氣質。（陳俊吉攝）

施柏宇也有單純的一面。（陳俊吉攝）

施柏宇希望有機會挑戰精神疾病的角色。（陳俊吉攝）

施柏宇想法超齡。（陳俊吉攝）

施柏宇帥氣外型圈不少粉。（陳俊吉攝）

施柏宇在《想見你》劇中深情守候柯佳嬿。（中天提供）

23歲新生代男星施柏宇在夯劇《想見你》飾演「莫俊傑」角色打開知名度，近來已接下新戲演出，他接受專訪時透露，曾想過有一天在路上被喊「那不是《想見你》的莫俊傑嗎」？如今許多觀眾留言「因為莫俊傑而認識了施柏宇」，誇他塑造出零違和感的角色，代表跨出成功第一步，他開心也謙虛說「我的短期目標達成，爽，不過我還是要繼續努力」。

施柏宇戲裡與飾演好友的許光漢有場痛徹心扉的爭執戲，這場情緒濃烈的戲令他印象深刻也最喜歡，「莫俊傑是重視友情的人，好友碰觸他的底線，幾乎快決裂」。劇組當天一大早拍攝前，施柏宇找了每聽必哭的Fine樂團的歌〈呼吸決定〉及多首電影歌曲，在片場也不和任何人互動，讓自己Hold住悲傷情緒，快速融入角色狀態。

他自曝小時被叫「愛哭鬼」，「以前被叫起來念課文，如果念錯或別人沒聽我念，我會覺得是哪裡念不好，一緊張就哭，從內而外都很弱勢、沒自信，到高中才懂得武裝起來，就是那句『男兒有淚不輕彈』」。但他拍攝莫奶奶躺病床以及到莫奶奶靈骨塔的戲，所有的悲傷都在同一天拍攝，「那是我長大後第一次哭到不能自己，導演喊卡還在哭」。

《想見你》劇中角色都有自己想見的人，生活中，施柏宇最想見的人是從小就疼愛他的阿公。他透露，拍攝莫奶奶的戲從早哭到晚，巧合當天的臉書動態回顧跳出2、3年前家人分享過阿公的訊息，他因此回想起和阿公相處點滴；他小時在內湖唸書，阿公常搭公車幫他送一袋湯到學校給他，後來阿公走了，沒機會多點時間陪伴阿公，讓他特別想念。

施柏宇把莫俊傑的深情、落寞、心碎及溫柔善良詮釋得到位，若重新選擇，他笑說「可以跳脫性別的話最想演陳韻如，如果選男生還是莫俊傑，因為那個角色就是我，有下輩子就選李子維」。想演陳韻如是因為想體驗她的心境，「她被這麼多人討厭，內心必須非常強大」，柯佳嬿劇中有一幕求死的魔鬼場，變換移轉角色令他讚嘆，「姊不得金鐘太可惜了」。

單眼皮的施柏宇自帶憂鬱氣質，他分析可能和他是獨生子有關，從小就習慣一個人，長大後可以一個人開車出去晃一圈、一個人看電影，連大學時期也只參加過一次系籃的夜唱。因他曾休學，加上大三拍BL劇《越界》，展開演藝工作之後，較少和同學互動，不過班上有「邊緣人互助協會」，「他們也是班上沒有朋友的人，他們也會幫我佔位子」，笑說自己求學時期其實就是有點孤單、不被喜歡的陳韻如。

施柏宇從小就是乖乖牌，做過瘋狂的事寥寥無幾，浪漫追女的事倒不少。笑認交過6個女友之外，還自曝從偶像劇中學放煙火的撩妹招數，還有一招是他會準備玫瑰花瓣放在副駕駛座前方的鏡子裡，然後告訴心儀的女生臉上有東西要看一下鏡子，等女生扳開鏡子，玫瑰花瓣就會灑落下來，接著還會看到紙條上寫著「妳今天很美」，他笑回：「這偶像劇應該還沒拍過，但我這樣講完會不會就被拿去用了」。

(中時 )