上海新冠肺炎患者治愈率近八成 22:502020/02/25 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海新冠肺炎患者治癒率已逼近八成。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海市衛健委新聞發言人鄭錦25日透露，迄今上海發現新冠肺炎確診病例336例，目前已有268例治癒出院，上海新冠肺炎患者治癒率已逼近八成。 上海25日有7例新冠肺炎患者治癒出院，其中一位患者曾是危重症患者；但同日上海也新增1例確診病例。 (旺報 ) #患者 #上海 #肺炎 #新冠 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 南韓確診暴增1人死 達社區傳播！超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離 04:102020/02/21 國際大事 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 獨／黃曉明自主隔離「都挺好」員工在家上班薪水照常 20:412020/02/22 娛樂 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 兩岸熱門新聞 戰狼2！美或報復陸驅逐記者 趙立堅強硬回擊 - 兩岸 上海新冠肺炎患者治愈率近八成 - 兩岸 - 旺報 蝙蝠400種冠狀病毒伺機感染人類 無需中間宿主 - 兩岸 影》路口檢查員施展功夫 阻止村民進村 - 兩岸 瑞典籍書商桂民海 遭大陸重判十年 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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