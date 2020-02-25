上海市衛健委新聞發言人鄭錦25日透露，迄今上海發現新冠肺炎確診病例336例，目前已有268例治癒出院，上海新冠肺炎患者治癒率已逼近八成。

上海25日有7例新冠肺炎患者治癒出院，其中一位患者曾是危重症患者；但同日上海也新增1例確診病例。

(旺報 )