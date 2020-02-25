最後一位蘇聯元帥雅佐夫（Dmitry Yazov）已經辭世，享耆壽95歲。雅佐夫曾參與1991年8月意圖推翻蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的政變，蘇聯隨即在1991年12月解體。

根據《中央社》引述媒體刊登的俄羅斯國防部聲明，雅佐夫歷經「長期嚴重病痛」後，已於莫斯科辭世。雅佐夫在1987至1991年擔任蘇聯國防部長，於1990年晉升元帥。他曾參與1991年8月的政變，意圖推翻戈巴契夫。

1985年，戈巴契夫擔任未解體前蘇聯共黨總書記兼總統，因為推行改革幅度過大，導致共黨內部強硬派包括時任國防部長的雅佐夫於1991年8月進行政變，但在3天內政變即告失敗，反而加速了蘇聯的解體。

這場政變告終後，主導者紛紛落網，但蘇聯仍不免於1991年12月解體。雅佐夫1993年從獄中獲釋，隔年他參與政變的罪名便得到赦免。

蘇聯解體後，雅佐夫在俄國依然受人尊敬，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）4日才頒發「祖國功勳」（For Merit to the Fatherland）勳章給雅佐夫。

俄國總統普丁也曾於2004和2014年，分別頒發「榮譽勳章」（Order of Honor）和「亞歷山大．涅夫斯基勳章」（Order Alexander Nevsky）給他。

(中時電子報)