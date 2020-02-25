《金融時報》報導，為了確保總統專機樂透抽獎活動順利成功，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）日前舉辦一場慈善餐會，75名與會企業領袖「人人有獎」，被要求認捐2千萬披索（100萬美元）到2億披索不等的捐款，此等政治力公然介入手段讓與會者愕然。

參與該場餐會的墨西哥全國農業協會會長維格（Bosco de la Vega）直言，「那是我畢生吃過最貴的一場餐會。」

餐會為嘉賓提供一份墨西哥甜點與一杯熱可可，以節儉出名的歐布拉多形容餐點「平價實惠」。

慈善晚會的最大驚喜是為與會嘉賓送上一份表格，內容是「我保證自願參加購買樂透彩券的活動，以幫助醫院以及購買醫療設備。」上面並有4個捐款金額選項：2,000萬披索、5,000萬披索、1億披索與2億披索，供企業領袖勾選。

儘管歐布拉多上任一年來已證明是一個善於協調的高手，且企業領袖也對於歐布拉多想要爭取民間企業對其總統專機樂透抽獎活動的支持有所心理準備，但對於藉由舉辦餐會公然要求企業認捐一舉還是大感錯愕。

在墨國政壇以政治力手段壓榨富豪並非新鮮事，前總統薩利納斯（Carlos Salinas）1993年就舉辦一場「億萬富豪餐會」，受邀的企業領袖被要求每人出資2,500萬美元資助執政黨的競選。

歐布拉多向來砲轟黑手黨式的政權是造成墨國貪腐與不公的主因，且聲稱這次的晚宴活動與薩利納斯並不一樣，因為這次舉辦的慈善餐會其目的「公開透明」。

這次受邀出席的企業領袖包括電信巨擘史林（Carlos Slim）與經營創投的亞拉姆布拉薩巴拉（Maria Asuncion Aramburuzabala）等企業巨頭，不過縱使對於歐布拉多有所不甘願，企業大佬也只能將委屈往肚子裡吞。

有些企業領袖擔心若得罪歐布拉多恐會招致不好的下場，去年墨西哥最高法院法官莫拉（Eduardo Medina Mora）在得知銀行帳戶遭凍結後，隨即主動請辭。

(工商 )