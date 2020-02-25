南韓新冠肺炎疫情升溫，首爾市政府日前宣布禁止在市區內舉辦示威集會，但前牧師、韓國基督教總聯合會代表會長全光勳竟無視規定，在光化門前舉辦集會，甚至口出狂言表示，「我們就算參加集會而被感染也無所謂，有病都會痊癒」，之後在24日被逮捕。

綜合韓媒報導，全光勳在22、23日不甩首爾市市長朴元淳的禁令，在光化門舉行示威抗議，還聲稱到場人數達8000人，且全光勳甚至在舞台上表示，「感染（新冠肺炎）也沒關係，參加集會的話，病會好」。

不過，首爾市政府已向警方舉報全光勳，24日全光勳因為違反《選舉法》而遭到逮捕。

為了防止新冠肺炎擴散，首爾市長朴元淳在日前才宣布，禁止在光化門、清溪川等廣場舉行集會遊行，但全光勳卻領導「文在寅下台泛國民鬥爭本部」強行在光化門廣場舉辦集會。而事實上，全光勳過去就有不當言論紀錄，早在韓國引起不少爭議。

(中時電子報)