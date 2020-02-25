風靡全台的爆笑喜劇「三人行不行」五月要到金門演出，由阿喜、亮哲、林東緒超狂組合將在5月23日（周六）於金門縣演藝廳演出唯一場，本周四（27）中午12點於兩廳院售票正式開賣。「三人行不行」自1987年巡演至今已超過30年，2020年是首次來到金門演出，特別感謝金門縣文化局的支持，金門場特惠票價最低只要100元。

由李國修嫡傳導演黃毓棠及演員亮哲共同成立的亮棠文創，自2017年重新製作演出「三人行不行」巡演至基隆、臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、澎湖等全台超過50場，這次一公告5月份將首次到金門演出的消息，不少觀眾馬上在臉書分享推薦。導演黃毓棠掛保證表示「三人行不行」是一齣集聚魔力的經典喜劇，舞台上只有三位演員，但兩男一女要瞬間切換演出30個角色，平均兩秒急速換角，絕對會讓台下觀眾笑到沒時間喘氣。

「三人行不行」要前進金門演出了。

2020「三人行不行」金門場於本周四（27）中午12點於兩廳院售票系統及7-11、全家便利商店開賣，特惠最低價只要100元，歡迎金門觀眾先買搶好位，一起感受李國修爆笑喜劇魅力，更多演出資訊歡迎上亮棠文創粉絲專頁查詢。

(中時電子報)