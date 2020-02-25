鹹蛋黃控注意了！7-ELEVEN今（25）宣布首度推出「經典鹹蛋黃季」，攜手國內外龍頭大廠包括統一麵包、龍鳳、樂事、波的多、優雅食點心餅、盛香珍等，耗時長達一年獨家開發12款鹹蛋黃口味的鮮食及零食新品，即日起至3月24日在全台5,700間門市上架開賣；同時，7-ELEVEN線上購物中心也引進近30款超人氣的鹹蛋黃零食，希望掀起一波鹹香金沙風暴！

7-ELEVEN表示，根據市調公司調查，2019年以「鹹蛋黃口味」為代表的甜鹹口味崛起，成為整個亞太區的食品流行趨勢。而7-ELEVEN去年推出的鹹蛋黃零食，最高一個月曾締造熱銷超過10萬包的紀錄，今年鹹蛋黃整體品項數也較去年顯著成長一倍以上。

鑑於鹹蛋黃熱潮不減，7-ELEVEN指出，內部鮮食團隊耗時費力研發出鹹蛋黃口味的飯糰、炒飯、包子、麵包及甜點新品，且為了讓民眾吃得安心，原料部份也特別找尋符合CAS標準的鹹蛋黃，製程單純無添加防腐劑，且為充分發揮鹹蛋黃香氣，特別先使用日本IH炒食機高溫爆炒，帶出台灣道地的鹹蛋黃滋味。

據7-ELEVEN介紹，此次鮮食新品「鹹蛋黃肉鬆御飯糰」，是7-ELEVEN首次嘗試將鹹蛋黃包進飯糰，搭配經典肉鬆；而「鹹蛋黃炒飯」則是使用日本IH炒食機，高溫將整顆鹹蛋黃爆炒，每顆飯粒都包裹鹹蛋黃，再搭配台式蒜香炸雞；還有「龍鳳鹹蛋黃香菇肉包」，以鹹蛋黃加入特製滷煮的香菇及特選豬後腿肉，。

另外，統一麵包去年底推出由世界麵包大賽得主—游東運師傅的作品「貝殼流沙麵包」，是以獨家調製鹹蛋黃和卡士達雙餡流沙醬，即日起全台7-ELEVEN都吃得到台灣之光的麵包；另一款「奶黃流沙菠蘿包」，則是主打香甜菠蘿皮加上奶黃鹹香的多層次風味。

除鮮食跟麵包外，7-ELEVEN表示，2月26日起展開「經典鹹蛋黃季」主題落地架，攜手樂事、波的多、優雅食點心餅、盛香珍等國內外大廠，獨家開發7款獨家零食。其中，包括引進泰國最熱銷、每月銷售破百萬包的「Tasto鹹蛋黃原味洋芋片」，還有「鹹蛋黃麥芽餅」及「鹹蛋黃千層派」等團購、網購熱賣小點。 此外，7-ELEVEN線上購物中心也瞄準鹹蛋黃商機，2018年導入新加坡超夯零食「香味鹹蛋黃魚皮」，開賣當月即銷售一空，目前線上也有近30款鹹蛋黃商品，其中包括代表台灣在地情懷的古早味零食「彰化昇田鹹蛋麥芽餅」，還有鹹蛋黃風味的牛軋派、爆米花甚至泡麵等多種選擇。

(工商 )