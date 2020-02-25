韓國政府25日宣布，將從26日零時至4月30日實施緊急調整口罩和洗手消毒液供應等措施，全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10％以內，以解決新冠肺炎疫情升高導致口罩缺貨問題。

根據新規，從26日起，生產銷售申報制度的適用物件擴大至醫療用口罩，醫療用口罩生產商需向食藥處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；若銷售商向一家商店一天出售1萬枚以上的口罩也需申報售價、銷量及購買者。

隨著韓國境內的新冠疫情持續升級，韓國出現口罩、洗手消毒液緊缺現象。據推測，韓國國內生產的大部分口罩通過代購等多種管道流向中國，韓產口罩在淘寶等中國主要電商網站熱銷，售價高達韓國的兩倍。

食品醫藥品安全處處長李儀卿當天在例行記者會上表示，當前韓國口罩每日產量達1,100萬枚，較前兩周增加一倍，但仍面臨供應緊缺問題。政府將嚴格限制口罩出口量，動員所有力量解決口罩供應不足問題。

(工商 )