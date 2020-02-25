21日台南發生行刑式槍擊命案，凶嫌今（25）日在佳里被捕。

台南市學甲警分局青鯤鯓派出所員警21日下午接獲報案，指將軍區鯤鯓里有兩人受傷，警方到場後發現有一對男女身受槍傷，男子已沒有生命跡象，女子意識模糊，警消將兩人分別送往麻豆新樓醫院及佳里奇美醫院急救，但男子急救後宣告不治。

據了解，男子胸部、頭部有槍傷，女子則左肩有槍傷、後腦有撕裂傷，警方在現場有發現彈殼。

(中時電子報)