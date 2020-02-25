台南行刑式槍擊命案 凶嫌在佳里被捕 21:512020/02/25 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21日台南行刑式槍擊命案，凶嫌在台南佳里被捕 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21日台南發生行刑式槍擊命案，凶嫌今（25）日在佳里被捕。 台南市學甲警分局青鯤鯓派出所員警21日下午接獲報案，指將軍區鯤鯓里有兩人受傷，警方到場後發現有一對男女身受槍傷，男子已沒有生命跡象，女子意識模糊，警消將兩人分別送往麻豆新樓醫院及佳里奇美醫院急救，但男子急救後宣告不治。 據了解，男子胸部、頭部有槍傷，女子則左肩有槍傷、後腦有撕裂傷，警方在現場有發現彈殼。 (中時電子報) #槍傷 #凶嫌 #佳里 #行刑式 #槍擊命案 也許您會感興趣 推薦閱讀 佳里金唐殿燒王船 圓滿落幕 04:102020/02/21 地方新聞 台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:482020/02/21 社會 台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:522020/02/21 社會 將軍槍擊案畫面曝光 凶嫌1分鐘開6槍殺死30年老友 17:532020/02/22 社會 疑停車糾紛 男怒殺30年老友 04:102020/02/23 地方新聞 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 基隆「無罩」辣泰妹被抄 老司機爆料揭密 - 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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