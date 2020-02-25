明天（26日）中午前各地大多為多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，下午之後東北季風逐漸增強，大台北及宜蘭地區降雨機率增加，另外明天上午西半部，尤其中南部清晨局部地區空品將紅燈，須特別留意。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，溫度方面，上午天氣仍暖熱，北部及宜花高溫25、26度，中南部及台東27至30度，清晨夜裡各地低溫17至20度，中南部日夜溫差仍大，早出晚歸應留意溫度變化，適時添加衣物以免受涼。

伍婉華指出，明天中午過後東北季風增強，迎風面的東半部及大台北地區雲量增厚，也有短暫雨機率，周四（27）受東北季風影響，東半部及大台北降雨機率提高，局部地區會有短暫下雨的情形，西半部山區偶有零星降雨，其他地區仍維持多雲到晴。

周五（28）至下周日（1）東北季風減弱，將回到舒適天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

空氣品質方面，明天上午環境風場為東南風，西半部位於背風側，水平擴散條件仍差，西半部尤其中南部須留意空污。

環保署空氣品質監測資料顯示，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、馬祖、澎湖為「普通」等級，北部、竹苗局部地區於清晨時段可能達「橘色提醒 」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部局部地區清晨時段可能達「紅色警示」等級，提醒該地區民眾如果要外出務必戴上口罩做好自我健康管理。

(中時 )