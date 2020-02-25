疾管署昨（24日）將韓國國際旅遊疫情建議提升至最高的第三級警告（Warning），意指旅客應避免至當地所有非必要旅遊，且27日起自韓國入境台灣的旅客皆需居家檢疫14天；對此，雄獅旅遊緊急與正在韓國觀光、共10團的147位旅客聯繫協調，趕在明（26日）全數提早回台，而可樂、東南及五福旅遊則共計有253位團客剛好依原定行程於今（25日）、明（26日）全數返台，4大旅行社確保明起沒有團客滯留韓國，雄獅及五福旅遊更紛紛宣布取消韓國行程。

雄獅旅遊與旗下品牌旅天的147位旅客，原訂為27、28日返台，但考量27日起需居家檢疫14天，均同意提早返台，旅客也能依照契約將未完成行程爭取退費，雄獅更同步請領隊提醒旅客，於25、26日自韓國入境者，須配合落實14天自主健康管理；雄獅也決議將3月31日前出發的韓國團體行程全數取消，退費標準將依照旅遊定型化契約第14條配合辦理。

雄獅表示，因新冠肺炎疫情影響，年後就有不少客人陸續取消，取消人數達7成，以往每個月約有8000位旅客訪韓，目前單是3月就已有3300人取消。

五福旅遊也宣布今起取消3月31日前出發之所有韓國團體行程，並依定型化契約第14條規定辦理，旅客如欲轉至五福旅遊其他國家團體旅遊，可享有短程線折500元、長程線折1000元之優惠。

東南旅遊指出，原本228連假出團量多，但自22日韓國提升為二級警示後，陸續就有旅客退團，昨日下午宣布升至第三級警告後，當日取消訂單更多，原本25、26日出發的3團，共有約100人皆取消；3月的韓國團取消率更已達約8成。東南旅遊也將配合政府及航空公司作業程序，按旅遊定型化契約第14條規定，扣除已代繳的行政規費及必要費用後，將餘款退還旅客；如旅客欲轉線，東南旅遊則提供短線旅程可折500元、長線可折2000元的優惠。

以販售機票為最大宗的易遊網則表示，針對韓國個人機票部分，3月底前出發的旅客有近5000人受影響，易遊網也將依各航司最新機票退改辦法協助旅客辦理，目前透過易遊網購買長榮、立榮、國泰、港龍、華航、華信、韓亞及大韓航空機票的旅客，如符合各航司規定，皆可申請全額退費，易遊網不收手續費；此外，其他航司也將陸續更新及公布退改政策，旅客可隨時留意官網資訊。

此外，義大利旅遊疫情建議也於昨日被升為第二級警示，旅遊警示燈同時升至橙色，其中被管制的疫區更列為紅色警示。雄獅旅遊為全面配合防疫，率先主動宣布取消至3月31日前出發義大利之團體，退費標準將依照旅遊定型化契約第14條，扣除必要費用，配合辦理餘款退費，影響團數總計16團，約335人。而東南及五福旅遊自義大利在1月31日禁止台灣直飛之航班入境後，就皆取消義大利旅遊團至今，因此均無旅客滯留當地。

(中時 )