位於巴爾幹半島的克羅埃西亞出現首起武漢肺炎病例，為一名近日從義大利回國的年輕人；此外，奧地利也出現兩起病例，是該國首現疫情。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）在首都薩格勒布（Zagreb）醫院的記者會上說：「已經確認首起感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的病例。」普蘭科維奇另表指出這名年輕患者「症狀輕微」。

克羅埃西亞衛生部長柏洛斯（Vili Beros）表示，這名男子2月19至21日曾赴義大利米蘭。

柏洛斯說：「目前他的病情輕微，我們希望能維持下去。」

與克羅埃西亞隔著亞得里亞海（Adriatic）的義大利，21日迄今確診病例從6例飆升至287例。

在義大利，目前已有7人因感染武漢肺炎喪生，且所有死者皆為老年人或疾病纏身的人士。

此外，奧地利提洛爾邦（Tyrol）衛生當局發言人今天表示，奧地利證實兩起確診，成為該國首次出現武漢肺炎感染病例。

當地媒體引述提洛爾邦首長普拉特（Guenther Platter）的話指出，這兩名患者皆為居住在提洛爾邦的義大利人，他們可能是在義大利北部倫巴底（Lombardy）地區染病。義大利是歐洲爆發最多起確診病例的國家。

(中央社)