日本第二大廣告行銷集團博報堂宣布，收購格威《原聯廣》集團，根據博報堂申報的資訊，將以現金收購2685.9535萬股，公開收購對價為每股現金69元，約18.53億元。格威為達勝《KHL》投資公司所擁有的台灣第一家上市的文創媒體集團，達勝同時也投資中嘉有線電視集團。

格威聯廣傳媒公司董事會於2020年2月25日，收到台灣博報堂集團收購格威發行在外流通股權的相關書件，依據書件的內容，博報堂集團計畫透過公開收購，成為格威公司單一最大股東。格威董事會將委請專家、依照法令就收購條件進行查證和審議，並於2020年3月11日前做出回應。

依據公開的資料，此次收購方的母公司株式會社博報堂，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。

日本博報堂集團的收購行動證明了台灣格威集團的實力雄厚，不只受到客戶青睞，連國際間的同業也給了高度肯定。格威集團歷史悠久，成員包括最經典的聯廣廣告，2020年剛好成立五十年。過去幾年集團上市、內外整併，不停的創新求變，新企業成員陸續加入，發揮營運綜效，讓格威集團長期盤踞本土廣告媒體，和公關會展市場的龍頭地位。格威傳媒2019年全年營收新台幣40.5億元，年增6.07%；去年前3季每股盈餘2.59元。

達勝集團最有名的投資戰役，除了格威聯廣集團外，就屬2019年初，在經過一年多的努力，以510億拿下有線電視中嘉集團。中嘉買賣波折多，牽動台灣政商媒體多重角力，為台灣近1-20年來最受矚目的媒體交易案。

這個月5G在競標過程之際，為擴大5G優勢，中嘉也攜手與遠傳電信展開策略結盟。中嘉董事長郭冠群、大股東宏泰集團林鴻南，更參加台灣之星私募案，注資34.2億元，晉升為台灣之星新策略股東

(中時電子報)