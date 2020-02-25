大甲媽祖遶境是否暫停引發爭議，準副總統賴清德今天呼籲廟方審慎評估，或許可以考量分兩階段進行，原定祈福儀式照常舉行，而易造成群聚感染的遶境活動，則待疫情結束後，由廟方請示媽祖，再擇期舉辦。

賴清德在臉書表示，媽祖遶境是年度宗教盛事，但此刻正逢防疫非常時期，為避免在遶境期間，人潮壅擠或共餐共宿所產生群聚感染風險，呼籲廟方審慎評估，或許可以考量分兩階段進行，原定祈福儀式照常舉行，而易造成群聚感染的遶境活動，則待疫情結束後，由廟方請示媽祖，再擇期舉辦。

他說，亞洲、歐洲部分國家，都已接連傳出群聚感染事件，致使疫情難以掌控，有前車之鑑，我們更須審慎行事，才不會讓防疫出現破口，前功盡棄，徒增變數。

尤其，此時全國醫護人員正站在第一線努力，更為了顧全台灣防疫能量，而犧牲出國權益的關鍵時刻，「若因遶境活動引發疫情快速傳播，著實對不起在防疫前線為我們奮鬥的醫護人員」。

賴清德表示，媽祖護佑眾生慈悲為懷，信徒心誠則靈，相信在防疫特殊時期，配合中央防疫指揮中心作為及建議，以安全的方式敬天酬神，也能達到敬神及撫慰人心的效果。

(中時 )