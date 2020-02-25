謝瀛華是台北醫學大學教授，也是醫界大老。(摘自亞太旅遊醫學會網站)

新冠肺炎延燒之際，國民黨中常委改選進入倒數10天，唯一具醫師背景的候選人、台北醫學大學教授謝瀛華，勤於拜票、提出改革政見，也不忘四處提醒防疫的重要，引起不少黨代表討論。不少黨員更認為他這次名列不分區立委第24名，未能躋身立院，成為國民黨遺珠之憾，對他參選中常委寄予厚望，還形容他參選是「醫師救黨」。

有30年黨齡的謝瀛華，兩年前首度參選黨代表、中央委員都當選，一鼓作氣參選中常委，雖有許多黨員、朋友、患者幫忙拉票，但不敵當時請客、送禮及換票聯盟等惡質選風，成了候補第6名。

去年國民黨規劃不分區立委，謝瀛華以曾任全國家庭醫學會理事長等諸多背景的醫界大老，又是現任台灣社區醫學會理事長、新北市紅十字會會長等背景，一度被納入安全名單第7名，且被拿來與同樣曾任家醫學會理事長的民進黨不分區立委邱泰源相提並論；不過邱被列第 5名而連任立委，謝在國民黨的排名歷經6次變動，最後被排在第24名，未能躋身立院。

如今國民黨在立法院沒有醫師立委，這次48位中常委候選人，謝也是唯一具醫界專業者，在全民防疫之際，國民黨卻欠缺醫界戰力，謝能否出線，引起黨內討論。

這次謝以「醫大隊長．改革急先鋒」參選中常委，提出「核心價值（防疫公衛監督）」、「集體領導（扶持青年、籌設青年網軍團隊）」、「在地深耕（長照食安把關）」等3大主張。

他解釋，國民黨艱困時局，更應投入心力，提昇黨的戰鬥力，況且又逢新冠病毒肆虐，更需公衛醫師防疫，這是他再次參選中常委的重要考量；他常受邀上電視，也曾主持電視節目，深知媒體傳播的重要，也認為國民黨必須培養年輕人，因此希望結合兩者，以青年網軍加強黨的宣傳，包括培養校園生力軍，況且他是不少資訊企業家的家庭醫師，更有資源促成此事；他也希望在北中南分區促成長照、食安，照顧國人健康，打算從藍營執政15縣市開始，綠營執政縣市若有意願，他也願全力協助。

謝瀛華另提出3點承諾，包括：「出席率保證」，一旦當選中常會，兩年任內將全勤出席，提供建言及參與黨務；「專業服務強（及時服務黨員）」，對所有黨員提及醫學諮詢及服務；「每月召集黨代表茶會，匯『智囊團』意見，中常會反映處理」，雖然黨代表多達1967位，但他打算每月在北中南分區邀黨代表聚會，同時開放視訊跨區參與，匯集眾人意見，在中常會即時反映給黨中央。

由於這次中常委競爭激烈，有黨務人士推估，48位候選人當中，扣除現任優勢、地方派系及保障名額者，剩約15位「獨立作戰」的候選人爭取3至4席，謝瀛華即是其中之一。

「國父孫中山是我的偶像，不敢自比國父醫師救國，但希望發揮所學及歷練，參與救黨。」謝瀛華說，他會全力以赴，在黨艱鉅時刻，不需要錦上添花，而是雪中送炭。他參選是要增加黨的凝聚力，「當選不是目的，救黨才是目標」，國民黨過去缺乏經營年輕世代，目前也欠缺醫界戰力，未來更需國際化及全球化，他有經驗、能力及熱心，此次參選中常委用平常心看待，也用全部的熱情及行動力參與，希望號召更多人關注國民黨，讓國民黨逆境再起，扮演好在野黨監督的角色，促成國內政黨政治正常化，不要再藍綠惡鬥，日後有機會重返執政之路。

(中時 )