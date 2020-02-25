為了確保新冠肺炎防疫人力，中央流行疫情指揮中心研擬禁止醫院的醫事人員出國，而衛生福利部醫事司司長石崇良表示，出國限制分為兩種，第三級旅遊警告為禁止前往，第一級與第二級為暫緩前往，若有醫事人員配合這項禁令造成損失，也會依照特別條例給予補償。

石崇良指出，今下午邀集所有各級醫院代表，包括醫學中心、區域醫院、地區醫院、醫院協會等院長召開會議討論，針對醫院運作需要、防疫期間的感染控制管理，來議定醫事人員出國規定，目前已有初步共識，預計在周四會再邀集所有醫事人員的全聯會代表、工會代表，進行第二次的討論後再定案發布。

石崇良表示，今天的初步共識有三點，包括「適用對象」，基於整個防疫需要、院內感控必要性，這次的出國限制規定的適用對象，適用所有在醫院服務的醫事人員，「不論部門、不論職類，一體適用」，但也強調診所不在出國限制之內。

而「出國限制」也分作兩種，第一種就是被指揮中心宣布為第三級旅遊警告地區，則是禁止前往，除非有特例報準衛福部同意，第二種就是第一、第二級區域，原則上暫緩前往，除非所屬醫院同意，而報準原則是以會議、公務、僑生規定等特殊情況。

石崇良說，即是獲得同意出國，返國後必須按照指揮中心對於該地區的規定，接受居家檢疫或自主健康管理，而這段期間不得從事醫療服務工作，才能落實感控。

最後，「補償損失」，石崇良指出，如果有醫事人員因為配合出國限制而造成得損失，將依照特別條例相關規定給予補償，例如事先繳交的旅費、自身財物損失都會給予補償。

(工商 )