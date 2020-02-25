無人機管理機制將上路，民航局表示，26日將召開「飛行操作與活動區域」說明會，與地方政府和相關協會溝通。

另外考量疫情，民航局說，現場將開放直播，供無法到場的人士掌握資訊與提問。

民航局說明，民用航空法無人機專章的管理機制將於3月31日起生效，各縣市政府目前都在做最後確認。

彙整開放與限制區域相關圖資中，民航局表示，全台各縣市中，採正面表列開放區的縣市包括六都與新竹縣、市、嘉義市、苗栗縣與屏東縣，即除縣市政府公告允許活動區域外，其他區域禁飛；其他縣市則採負面表列限制區，即縣市政府公告禁止之區域外，其他區域均可活動。

此外，民航局說，上述相關圖資適用對象為自然人，機關、學校與法人只要通過民航局能力審查並核准活動，可以不受地方政府公告的圖資限制。

民航局表示，無人機有其值得推廣的運用功能，但也有一定程度的風險，民航法無人機專章當初立法過程，即已通盤考量有操作需求的玩家及沒有操作需求的一般民眾權益，在「安全的飛」、「有秩序的飛」等前提下，擬定相關管理機制。

民航局表示，考量地方政府對區域特性（如是否為人口稠密區）最為瞭解，因此，相關區域開放與否的權責，亦於民航法制訂無人機專章時，即明定由地方政府負責規劃轄區內之開放或限制區域。

對於目前坊間與網路上流傳的圖資，民航局也強調，這些圖資都非最終確認版本，各縣市政府都還在確認各方資訊與意見。地方政府確認相關圖資後，將由民航局協助公告，民航局製作的APP目前正在測試中，未來會與地方政府公告之圖資結合，等新法上路後，一般玩家即可查詢相關資訊，而玩家只要輸入座標等相關資訊，也可查詢所處區域是否允許操作無人機。

(工商 )