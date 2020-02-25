據俄羅斯衛星通訊社25日報導，印度總理莫迪在新德里與美國總統川普舉行的聯合記者會上表示，兩國決定把雙邊關係提升到全球夥伴水平。

川普24日抵達印度。美印兩國領導人25日在會談中討論了雙邊關係的所有領域，其中包括關鍵的國防、安全、貿易和投資等方面。莫迪稱，「我們決定把兩國聯繫提升到全球全面夥伴關係水平」。

莫迪稱，「兩國貿易部長舉行了富有成效的談判。我們一致決定，兩國團隊應當給這場貿易談判賦予法律形式。我們還商定啟動大型貿易協定談判。」

莫迪透露，「今天我們磋商了美印夥伴關係的所有主要方面，包括國防與安全、能源戰略夥伴關係、貿易，以及人與人之間的通信等，而鞏固國防聯繫是兩國夥伴關係的重要內容。」莫迪強調，印度與美軍舉行的演習越來越多。

莫迪說，「兩國軍工企業將成為相互供應鏈條上的一部分；目前印軍大部分演習都是與美軍共同舉行；為了提高國家安全水平並打擊國際恐怖主義我們擴大了合作。」

此外，香港中通社引據俄羅斯衛星網報導說，川普表示，印度將購買逾30億美元的美國武器。川普在與莫迪舉行的聯合記者會上說：「今天早些時候我們擴大了國防合作。我們商定，印度將出資30多億美元購買包括阿帕契和MH-60R直升機在內的美國武器。」

此前，據法國廣播電台報導，正在印度進行國事訪問的川普24日表示，美國將會與印度在25日簽署價值超過30億美元的軍事採購協議。24日在印度的摩特拉體育館，川普發表講話說：「我們繼續建立國防合作的同時，美國期待向印度提供一些這個地球上最好的，最令人畏懼的軍事裝備。」

「我很高興地宣布，2月25日，我們的代表們將簽署協議，向印度武裝部隊出售價值30多億美元絕對先進的軍用直升機以及其它設備。」

他還說：「美國和印度也會堅定地團結在一起，捍衛我們的公民免受激進的伊斯蘭恐怖主義的威脅。」

上周，印度內閣批准了從美國洛克希德．馬丁公司購買24架多功能MH-60R海鷹反潛直升機，價值為26億美元。美印兩國在國防和其他領域的合作，包括美國可能提供六座核反應器。

美國國防安全合作局宣布，美國國務院還批准向印度出售價值18億美元的武器，其中包括防空雷達和飛彈，步槍和其它設備。

隨著印度一直在尋求實現軍事現代化，印度從俄羅斯轉向美國購買更多武器。自從2007年以來，印度從美國的國防採購已經達到170億美元。

(中時 )