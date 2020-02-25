台南市議會議長郭信良正率團在美國進行訪問，昨天訪團抵達加州與當地政要會面時，該州西柯汶納（West Covina）市市長吳桐淮對郭信良表示，盼能與台南市締盟。市長黃偉哲獲知後，今天特別發出邀請信函，迅速回應吳桐淮遞出的橄欖枝，並強調他相當期待能與該市創建更深的連結，也邀請吳市長來訪，進行更實質的交流與討論。

黃偉哲表示，吳桐淮市長為台南人，他對台南子弟能在美國政壇佔有一席之地感到與有榮焉。

黃偉哲還說，自他就任以來，便積極將台南打造成一個擁有永續產業生態的城市，這也是西柯汶納市的市政發展目標，希望兩市能共享相同的價值與願景。黃偉哲更期盼能夠與西市開展友好的交流，就文化、經貿、市政發展等面向深化互動，互惠兩地市民。

市府指出，西柯汶納市位於美國加州，現任市長吳桐淮於2019年底就任，為該城市首位華裔第一代移民出身的市長。吳桐淮出身台南，對台南有深厚情感，也十分期待能與台南建立交流。

(中時 )