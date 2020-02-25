由於國外旅遊警示級別提升，許多消費者臨時取消行程、機票或更改日期，按規定航空公司、旅行社會收取一定比例的費用，凡此均有明文規定。但消費者的認知往往不同，認為應全額退費或抱怨收費過高，夾在中間的旅遊業者往往成了受氣包。

旅遊品質保障協會發言人李奇嶽指出，旅客取消行程的情形非常多，爭議糾紛爆量，以往品保協會每個月調解的案件約200件，現在每天就超過200件，旅行社更是應接不暇，主管單位交通部應該出面協調處理。

交通部長林佳龍今（25）日在視察高鐵南港站防疫措施時，呼籲各級消保官要積極辦理，以兼顧消費者、航空公司、旅行社三方的權益。

林佳龍說，票務問題牽涉到非常多的行規，旅行社向航空公司取得機票後，也有再切票給其他較小的旅行社，最後再賣給消費者。而消費者的權益要固然須保障，而航空公司本身在這波疫情中受到的傷害很大，旅行社則在兩者之間具有中間的角色，當然也不宜承擔所有的損失。

林佳龍說，其實在賣票機制中，旅行社拿到的機票很多都不是票面上的價格。交通部希望能兼顧三方的利益，已和行政院消保處聯絡，並希望各縣市消保官一起出馬，積極保障消費者權益。

(中時 )