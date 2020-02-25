台南市議長郭信良率團在美國進行訪問，24日抵達加州與當地政要會面，該州西柯汶納(West Covina)市長吳桐淮向郭信良議長表達盼能與台南締盟，台南市長黃偉哲獲悉後，25日發出邀請函，回應吳桐淮市長遞出的橄欖枝；黃偉哲說，相當期待能與該市創建更深連結，並邀吳桐淮市長訪台南，進行更實質交流與討論。

西柯汶納市位於美國加州，現任市長吳桐淮2019年底就任，為該城市首位華裔第一代移民出身的市長。吳桐淮市長出身台南，十分期待能與台南建立交流。

黃偉哲表示，吳桐淮市長為台南人，對於台南子弟能在美國政壇占有一席之地，與有榮焉，他說，就任以來積極將台南打造成一個擁有永續產業生態的城市，而這也是西柯汶納市的市政發展目標，兩市共享相同價值與願景，期盼能夠與西市開展友好交流，並就文化、經貿、市政發展等面向深化互動，互惠兩地市民。

(中時 )