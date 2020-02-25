長期研究蝙蝠的外國專家指出，蝙蝠的種群中與SARS相關的病毒有直接進入人類細胞的潛力，並不需要中間宿主導致額外突變才能感染人類。目前至少已從數千隻中國蝙蝠身上發現約400種冠狀病毒，每一種都有可能引發一場新的疫情。

據《第一財經》報導，新型冠狀病毒肺炎疫情對很多研究蝙蝠的科學家而言並非偶然，卻可說是註定會發生的。長期研究蝙蝠的美國疾病生態學家凱文．奧利瓦爾（Kevin Olival）在中國大陸和亞洲其他地方捕捉蝙蝠並採集其體液樣本，他近日揭開手上數千隻大陸蝙蝠體液樣本研究時的驚人發現：「總共發現了約400種冠狀病毒，這意味著有400個可能導致一場疫情爆發的新病毒。」

報導說，從SARS爆發後的十幾年來，研究人員一直在尋找下一個會對人類產生重大威脅的病毒來源。奧利瓦爾的研究發現，蝙蝠病毒感染人的現象已經在大陸發生多年，科學家將這種現象稱為「溢出事件」（spillovers）。

奧利瓦爾說，蝙蝠種群中與SARS相關的病毒有直接進入人類細胞的潛力，這種直接的感染途徑已經在實驗室裡實現：研究人員把一種與SARS病毒基因非常相似的冠狀病毒放在有人類細胞的培養皿中，這種病毒成功地感染了人類細胞。

這一原理早在2013年《自然》雜誌上發表的一篇文章中就被提出。當時美國科學家指出，蝙蝠可能攜帶下一個SARS類流行病病毒，並且能直接感染人體細胞，無需中間宿主。這個結論在2015年《自然-醫學》雜誌上發表的另一篇論文中得到進一步印證。這篇文章的實驗資料確認，一種具有SHC014刺突的蝙蝠冠狀病毒具有直接感染人體呼吸道細胞的能力，但弱化了潛在跨物種傳播的風險。

奧利瓦爾指出，蝙蝠冠狀病毒至少在實驗室環境中具有這種感染人的能力，但是否有證據表明這些病毒正在感染現實世界中的人類？

生態健康聯盟的生態學家李紅英表示，研究顯示蝙蝠與人類接觸頻繁，多次通過檢查村民血液，每一次都會發現蝙蝠冠狀病毒已經侵入到人類的跡象，只是這些局部地區的小型疫情未被人們發現或者報導出來。奧利瓦爾認為，有些可能未在人身上引起疾病，或是可能有症狀，但衛生當局並未注意到。

武漢病毒學研究所和武漢金銀潭醫院的研究人員從這次疫情爆發一開始，就將這種新型病毒與他們採集的蝙蝠樣本進行了比較。他們發現了一個非常接近的配對——來源於中國菊頭蝠樣本的一株冠狀病毒（RaTG13），這種蝙蝠身上的冠狀病毒就是該研究所石正麗在雲南採樣時發現的。後來石正麗的文章於2月3日在《自然》雜誌發表，轟動了科學界。她的研究團隊將新型冠狀病毒基因組與實驗室早期檢測的冠狀病毒的部分基因序列進行比對，發現這種蝙蝠體內的RaTG13冠狀病毒的全基因組序列與人感染的新型冠狀病毒一致性高達96.2%，科學家用「非常震驚」來形容看到這一報告後的心情。

美國瓦克斯曼微生物研究所所長Richard Ebright教授認為，這種基因測序比對結果可以說明，從蝙蝠病毒到人感染的新型冠狀病毒，可能不需要再有中間宿主，這次疫情的源頭可能直接來自蝙蝠。奧利瓦爾表示，結論是明確的，這些與蝙蝠SARS相關的冠狀病毒正在活躍地侵入到人類，但並不是所有的蝙蝠病毒都能引發致命的流行病。但這種「溢出」發生得越頻繁，引發疫情的機會就越大。

(中時電子報)