目前在韓國由朴敘俊出演的大勢韓劇《梨泰院Class》，當中的女主角金多美有這一頭時尚的俏麗短髮，不少時尚網站都大讚這個髮型，但其實她「撞髮」台灣家事達人楊賢英，而楊賢英早已留這個髮型數十年。

金多美（左）撞髮台灣家事達人楊賢英（右）。（圖／Netflix提供、資料照）

《梨泰院Class》講述男主角父親在一場意外中去世，在不公平的世界中，男主角在梨泰院開設小酒館，並向害死他爸爸的人報復的故事。

當中女主角趙以瑞（金多美 飾演）為一位明星級強大網紅，放棄入讀名牌大學，成為甜栗酒館的經理。但如今被發現她「撞髮」台灣家事達人，也成為看劇之外的一番話題。

(中時電子報)