日式胡麻雞肉超級大麥飯糰，35元。（吳奕萱攝）

東鳩大麥烘焙鹽味洋芋片，59元。（吳奕萱攝）

蕃茄雞肉大麥濃湯，65元。（全家提供）

據調查，國人普遍有腸胃道、消化系統問題，達9成國人的膳食纖維攝取不足。全家便利商店再度看好「健康商機」，引進日本正夯的「超級大麥」食材，其膳食纖維含量為糙米的7倍以上、白米的40倍，訴求幫助消化、促進代謝，且可降低約3成的熱量吸收，成為新一代的機能性食材，也是台灣食品界新舉。

全家本次與代理商日本帝人株式會社合作，將澳洲生產的「超級大麥」首度導入台灣，預計今年將陸續推出近20個品項，創造超過1億元商機。目前首波上架商品包括飯糰、便當、湯品、輕食、麵包類等，主餐價格約在85元區間。

全家便利商店鮮食部長黃正田表示，超級大麥具有優質膳食纖維，和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，也創下在日本全家年銷售5千萬個超級大麥飯糰的驚人紀錄。黃正田表示，在規劃健康志向系列鮮食上，不到一年時間，便創造超過2億元業績，從減鈉、減醣、加纖、加蛋白質等主題下手，都逐漸獲得消費者叫好又叫座的回饋。

(中時 )