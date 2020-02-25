環保署今25日撤銷臺中市政府環保局開罰台中電廠的三項處分，經濟部回應尊重並支持主管機關環保署依法所做的處分。

經濟部強調，增氣減煤原本就是國家重要能源政策，經濟部會在確保供電穩定的基本前提下，呼應國人期待持續減煤。雖然中市府的違法要求無法執行，但經濟部會繼續要求台電減煤。因此沈部長已指示，台電公司要以更大力道執行中火減煤，今年10月進入空污季後，最多運轉機組數從目前的8部降為7部，且總發電量不得超過6部機組滿載發電量。

經濟部指出，政府推動中火減煤不僅有決心，也已經有成績。從106年底開始，台電開始已經在空污預警時配合降載減排，去（108）年5月以來供電趨於穩定，台電進一步擴大降載，去年9月更實施環保停機制度。整體來說，中火整體用煤量已經大減500萬噸，這都有實績可查。

經濟部說明，隨著近年新燃氣機組陸續加入供電行列，今年5月通霄電廠345kV出口線路工程將正式完成，可再增加近100萬瓩供電能力，挹注整體供電穩定度，確保夏季尖峰用電無虞。雖然台中電廠目前已實施「非空污季最多運轉9部、空污季運轉8部機組?，但為友善環境，經濟部已要求台電加強規劃機組調度排程，今年要更進一步自主減煤。

經濟部表示，對於臺中市政府環保局去（108）年底三項針對台中電廠的開罰處分，「不符依法行政原則」，深感遺憾。中部地區有八成時間，都需要依賴其他地方送電支援，顯見電是大家都要用，中央地方應該一起努力，共同維持供電穩定，同時減少空污排放。

(工商 )