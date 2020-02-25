交通部觀光局今（25）日邀請縣市政府觀光首長召開座談會，討論新冠肺炎疫情對觀光產業衝擊的相關紓困方案。依據交通部核定的五大執行措施，觀光局將以紓困及復甦與振興兩方案協助業者渡過難關。

紓困方案方面，觀光局將陸續依法制作業公告後開始受理旅行業、旅宿業及觀光遊樂業檢附相關證明文件提出申請，並就營運損失救濟、營運支持及減輕營運負擔等項目提供協助。

振興方案方面，觀光局將以國內旅遊、國際旅遊及旅遊景點優化等三大項目，提供國內旅遊復甦計畫-國旅補助、促進旅行業發展方案及跨縣市區域合作結合觀光產業公協會並鼓勵新創、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、旅遊景點優化等方案。

此外，為持續提升國內觀光旅遊，觀光局將持續搭配各年度行銷主軸，推動「108、109年度台灣好行服務升級計畫」及「小鎮漫遊2.0及3.0」，由各縣市政府及業者協助盤點及提案，以新闢台灣好行旅行線，並達成台灣小鎮推廣3年100個小鎮的目標。

另外再辦理觀光旅遊安全宣導週研討會與i-center旅遊服務體系服務品質考評作業等計畫，透過專案講座與考核評比獎勵提升中央與地方旅遊服務品質。

(中時 )