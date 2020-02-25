針對行政院環保署撤銷台中市政府對台中火力發電廠（簡稱中火）二號及三號發電機組操作許可證及生煤使用許可證裁處案，退回由台中市政府續辦展延審查許可證一事，台中市環保局副局長陳宏益25日表示，環保署依據行政程序法第117條規定，依法撤銷上述裁處案，根本沒有考量到該法117條的先決條件，是要保護人民利益為原則。

陳宏益強調，台中市政府將等收到環保署撤銷台中市政府對中火二號及三號發電機組操作許可證及生煤使用許可證裁處案之後，再作出正式回應說法。

另外，環保署以彰化縣環保局2016、2017年審理台化彰化廠許可證展延案，因事實認定錯誤、程序違法及理由不備等違誤，衍生國家賠償訴訟案件，才依例裁撤的上述裁處案，但陳宏益強調，彰化縣政府與台中市政府組織編制不一樣。

台中市是直轄市，設有台中市政府訴願審議委員會，但彰化縣並非直轄市，沒有訴願審議委員會，台化才訴請環保署訴願審議委員會，作出爭議案的裁決。

陳宏益強調，台電對台中市府裁決撤銷中火二號及三號發電機組操作許可證及生煤使用許可證不服，已向台中市政府訴願審議委員會提起訴願，若對裁定結果還是不服，台電可再向行政法院提起行政訴訟，爭取公司應有的權益才對。

有關環保署要依行政程序法第117條規定「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部的撤銷；其上級機關，亦得為之。」，撤銷台中市環保局對中火於2019年12月間認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空污法告發，並廢止兩部發電機組許可證的相關處分案，台中市政府深表遺撼、失望與無奈。

環保署此舉前所未有，更與訴願法及行政訴訟法等相關規定不符。事實上，依訴願法及行政訴訟法規定，行政處分適法性及妥當性的救濟，應循訴願及行政訴訟程序。中火對於環保局所為行政處分已提出訴願，現刻由台中市政府訴願審議委員會審理中，應待行政訴願（訟）判決結果，再辦理後續相關事宜。

姑且不論環保署非本處分案的訴願管轄機關，無權認定環保局行政處分是否違法，就算環保署欲依據行政程序法117條來徹銷處分案，也應注意到該條另有但書，撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷，環保署為台電撐腰，竟違法並越俎代庖，撤銷中火裁處，顯然中火排放污染物會影響中部地區居民健康完全不再環保署考量之內，令人錯愕！也失去環保署應有立場。

中火是全國最大發電廠，過去數十年來，發電貢獻度也最大，近期在中市府團隊努力督促下，中火減煤已初見成效，空氣品質也較往年改善，市府籲請中央勿罔顧中部民眾健康，才真正是人民福祉。

(工商 )