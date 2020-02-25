面對新冠肺炎，防護衣及隔離衣是保護前線防疫人員的重要裝備。在疫情指揮中心的請求下，經濟部已經與國內的原料供應商、製造商聯繫，除了原有向國外採購、進口的合約繼續執行外，國內也要有產能，來趕工生產防護衣及隔離衣。

經濟部表示，感謝台灣企業的全力相挺，當疫情影響全球產業鏈時，台灣的紡織業因為已經轉移產能，所以反而有轉單效益，很多訂單要接。不過，在經濟部協調下，他們願意把產能分出來，協助國內製造防疫物資，讓醫護人員在防疫戰場上無後顧之憂。

當台灣有需要，台灣企業沒有缺席。防護衣及隔離衣，將會由以下的企業製作，謝謝台灣人的團結，咱一定可以度難關。

經濟部指出，由國內衛普公司供應原料，由恆儀公司製作，國軍也會提供人力協助，將陸續交付衛福部10萬件防護衣。隔離衣除已向國外採購進口外，國內南六公司也可以供應原料，再由儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲等企業協助製作，並將陸續交付衛福部100萬件隔離衣。

(工商 )