南山人壽風波不斷，人事異動愈來愈頻繁；南山人壽今以重訊方式公告，總經理許妙靜提出退休申請，並由業務通路功能主管、資深副總范文偉代理總經理，這也是范文偉二度代理。

許妙靜日前因業績排名不如預期，南山人壽大股東尹衍樑對副董事長尹崇堯、許妙靜各記一個大過，引發金管會關切，風波尚未平息，她先自請退休；據了解，董事長陳棠、副董事長尹崇堯皆全力挽留，不過，許妙靜辭意甚堅、不接受慰留。

南山人壽2019年4月因變更保單繳費方式，導致3萬多張保單權益受損、256多張保單停效，保險局重罰南山600萬元，並認為許妙靜「決策失當」、停職半年，成為首位被停職的保險公司總經理，去年10月底許妙靜停職屆滿而回任。

許妙靜近期又捲入尹衍樑懲罰風波，金管會主委顧立雄更公開直言，總經理應該要對大股東說不，如果總經理無法拒絕，南山就該換一個會說不的總經理。」外界認為，一連串的事件，許妙靜選擇自請退休。

(中時 )