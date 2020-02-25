新北市三峽分局員警一早出動，為了給孩童安全的道路上學。（新北市三峽分局提供／張睿廷新北傳真）

新北市土城分局動員多名警力，守護孩童上學之路。（新北市土城分局提供／張睿廷新北傳真）

新北市金山分局為了維護學童安全，在開學首日派出大批員警協助交管。（新北市金山分局提供／張睿廷新北傳真）

寒假因新冠肺炎疫情延後開學，今(25)日是各小學開學日，為了因應進入校園實施量體溫政策，使學校附近的人潮及車潮增加。三峽警分局為維護轄區交通順暢及學童安全，由轄內各派出所所長、副所長親自協助執行護童同仁指揮或疏導交通，並留意在學校外逗留或落單的學童，提高校園周邊安全。

三峽警分局分局長李建廣表示，執行護童專案勤務，確實有極大的助益，特請同仁落實勤務執行加強學校門口周邊交通疏通，避免造成交通壅塞；另呼籲業者應以合格車輛依核定座位數接送學童，切勿擅自改裝並加強自主管理，勿心存僥倖，讓家長都能「安心」、「放心」。

另汐止分局因應武漢肺炎疫情延長寒假兩週後，派出所女警李家儀一早就服裝整齊，精神抖擻的準備執行護童專案。李員一到汐止國小，先步行學校周遭，察看有無可疑的人事物，確認沒有安全顧慮後，站到路中間，拿出指揮棒及哨子，與導護志工、老師一起保護小學生們安全過馬路，並維持同學分流篩檢秩序，確保同學們順利進入校園。接送的家長也跟李員說：「有警察在校園周邊安全維護，真的讓人感覺很安全很安心！」

汐止區計有12所國小，校園安全維護一直是汐止分局重視的工作，為防杜學童遭受不法傷害與交通危害，汐止分局員警除每日上學、放學都有編排護童勤務外，針對轄區內各中、小學校周邊也增加巡邏密度，並於巡簽時主動與警衛及校方人員聯繫，落實校園安全維護，以期學生們能安心上學，快樂成長。

而土城分局為配合中央防疫政策，並因應學童入校前需量測體溫，以及家長送小孩上學等人、車潮，可能造成學校周邊交通壅塞，為維護土城地區學童順利開學，土城警規劃「護童專案」，編排員警結合義交、導護志工等民力共同執勤，並結合交通疏導崗、巡邏及守望勤務，派遣交通疏導崗位22處，共動用警力44名及義交16名，確保校園周邊交通順暢及安全，不因開學人潮眾多而受影響。

土城警同時加強稽查對學童安全極為重要的學幼童車輛，針對車輛違規改裝及超載等嚴重違規項目落實攔查取締，並對幼童車職業駕駛執照之駕駛人員身分詳實查核，嚴格禁止以白牌車等未符合規定車輛接送學幼童上下學，保障學童安全無虞的乘車環境。

金山分局為保護學童上學安全及配合政府疫情防護政策，特於學校開學日規劃執行護童勤務。由各分駐（派出）所編排警力，結合義交、導護老師及學校志工等民力共同於每日上、下學時段在轄區國小校門口守望，執行交通疏導勤務，以維持學校周邊交通秩序，期讓學童們能平平安安地上、下學，讓接送學童的家長感到放心。另金山分局亦針對轄內各級學校周邊地區加強巡邏密度，盤查徘徊於校園週邊之可疑人士，提高見警率，以淨化校園周邊安全空間。

金山警分局長陳永昌表示，分局轄內共12所小學、3所國中及2所高中（職）共計17所已納入分局規劃之安全防護網，在開學日起即啟動強化校園安全機制及相關作為，以建構安全的學習環境，讓學童平安學習，也讓家長安心。

(中時 )