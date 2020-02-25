由於南韓新冠肺炎病例每日不斷攀升，日前疫情指揮中心宣布，將南韓旅遊警示提升至第三級警告，南韓論壇theqoo有人就轉發這則台灣新聞，底下大部分的南韓網友看到後紛紛回應，「台灣做的好呀…」。

南韓論壇theqoo有一則貼文標題寫著「台灣：韓國旅遊警報發布」，內文轉貼台灣新聞，並用韓文表示，「第二級(旅遊)警示之後，接著第三級警示，韓國人入國後都要檢疫14天，韓國路線全面中斷」。雖然是自己國家被提升旅遊警示，但多數南韓網友都認為，「台灣做很好，為何我們國家不行」、「台灣goodgood」、「我們國家的經濟看來完蛋了」、「台灣真的會做事，口罩方面也是」、「我們也得這樣做」、「日本也該禁止才對」。

此則文章被台灣網友翻譯並轉發到PTT，有台灣網友就回應，「還蠻理智的」、「等日本追上韓國，就會同樣禁止了」、「日本也是有可能會禁，但是韓國案例增加太快了」。

(中時電子報)