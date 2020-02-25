全錄（Xerox）與惠普（HP Inc.）的收購僵局出現緩和跡象，惠普透露與全錄展開談判，但也同時宣布大買庫藏股150億美元，加重全錄收購難度。

惠普執行長勞瑞斯（Enrique Lores）24日在與分析師的電話會議中表示，惠普開始和全錄展開洽談。「惠普與全錄接觸，探尋是否有提升惠普的股東價值，並補充公司策略和財務計畫的合併方案。」

勞瑞斯與惠普財務長費勒（Steve Fieler）向媒體表示，兩家公司必須找到降低成本的方法，和投資成長領域，才能相互匹配。

全錄於2019年11月向惠普提出收購提案，但一直遭到後者回絕。全錄2月10日將出價提高至每股24美元，其中包括18.40美元現金，和0.149股全錄股票。

上任不滿4個月的勞瑞斯曾表示，全錄每股24美元的出價「大幅低估惠普的價值」，創造巨大風險，並損害惠普的未來。

惠普在聲明中提出全錄出價的三大問題：「價值交換的基本缺陷、不負責任的資本結構」，以及過份強調收購綜效。不過仍願意洽談潛在合併交易。

在此同時，惠普亦宣布最新策略計畫。該公司打算買回150億美元的自家股票，第一年至少買回80億美元。惠普也計畫在3年多的時間返還股東160億美元。勞瑞斯在電話會議中表示：「惠普有致勝計畫。」

惠普同日公布第一季（至1月底止）業績，淨利年減16％至6.78億美元，每股盈餘46美分。調整後每股盈餘由52美分升至65美分，超越市場預估的54美分。該季營收由147.1億美元下滑至146.2億美元，略遜於市場預估的146.3億美元。

惠普同時上修本會計年度的獲利預測，預估全年每股盈餘約在2.03至2.13美元之間，或調整後2.33至2.43美元，高於先前預估的2至2.1美元，或2.24至2.32美元。

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