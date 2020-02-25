新冠肺炎疫情快速擴散，包括嬌生和賽諾菲（Sanofi）在內的生技製藥公司，皆投入疫苗開發工作，而美國生技公司Moderna的動作更迅速，該公司的疫苗將於4月開始進行臨床試驗。

Moderna已將首批新冠肺炎疫苗送至美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID），後者將於4月底在20至25名健康的自願者身上進行臨床試驗，測試Moderna研發的兩劑疫苗是否安全，和引出免疫反應。

NIAID所長弗契（Anthony Fauci）指出，初步試驗結果將於7月或8月出爐。自Moderna在1月取得新冠肺炎病毒的基因序列後，該公司便與NIAID攜手研發疫苗，並在短期內迅速推出首批疫苗。

如果按計畫在4月展開臨床試驗，從疫苗設計到人體測試只需3個月的時間。相較之下，2002年大陸爆發SARS疫情時，NIAID大約花了20個月才取得疫苗，和進行第一階人體測試。

弗契表示：「取得基因序列3個月後就進入第一階段試驗，毫無疑問創下世界級的紀錄。」

除了Moderna外，嬌生（Johnson ＆ Johnson）、法國製藥公司賽諾菲，和美國生技公司Inovio，也著手開發新冠肺炎疫苗。

嬌生採用的疫苗技術能在非傳染性帶原病毒中，傳輸病毒的基因序列。嬌生科學長史托佛斯（Paul Stoffels）表示，嬌生預期在8至12個月內開始人體測試。

賽諾菲正與美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）合作，採用基因重組技術來開發疫苗，預期在12至18個月開始進行人體測試。

Inovio製藥公司執行長Joseph Kim表示，公司研發的疫苗帶有病毒基因序列的DNA，Inovio於1月得知病毒的基因序列後數小時，便能夠設計疫苗。Inovio預計在幾個月內進行人體測試。

(工商 )