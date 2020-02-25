面對新冠肺炎（COVID-19）逐漸升高的情勢，全台氣氛越趨緊張，迄今（25日）本土已確診第31例。尤其最近的第24例和第27例尚未能找出感染源，許多民眾擔心台灣是否已進入「社區傳染」的階段。於是開始產生質疑，為何政府還不願意定調成社區傳染？內行指出，若做了這決定，這將是把雙面刃。

今日又再度確診一新冠肺炎病例，患者是年僅11歲的國小生，目前只知道是由第27例本土個案的親密接觸感染，但第27例，這位80歲老翁，本身並沒有出國旅遊史，這就和先前第24例，60歲到卡拉OK唱歌後確診的大媽相同，都無法尋溯敢確切感染源頭，然而卻默默將病毒蔓延開來。

儘管政府聲稱，目前都只是零星的社區感染，並沒有到社區傳染等級。就有網友在PTT上表示，雖然現在的確處於零星社區感染和社區傳染的中間模糊地帶，但其實指揮中心是可自己決定是否升級，他認為，既然案24及案27找不到感染源，「為什麼不定調成進入社區傳染的階段」？

一位內行的網友就出來解釋道，其實這不光光是一個宣示動作而已，更會牽動到很多層面。他表示，這就像一把雙面刃，雖然提早進入社區傳染接段可以讓民眾更加提高警覺，並減少大型活動，嚴格配合防疫措施，但還有經濟面需要考量。台灣示高度依賴進出口的國家，若提升疫情警戒，與他國的貿易損失恐會相當慘重。

網友指出，這還要考慮到宣布成社區傳染後，可能牽扯到的利益權衡。但他認為，在心態上，政府、人民的確需要視為已經進入社區傳染階段，才能止住疫情破口。

(中時電子報)