為阻止新冠肺炎持續擴散，大陸許多村莊都執行路口管制，並且24小時都有人把守。一名路口檢查員為阻止想要返家的村民，在言語規勸無效後，施展了一套武術動作，真的把村民給嚇離。整個過程都被旁邊的攝影機紀綠。

每日郵報(Daily mail)報導，影片顯示2名路口檢查員在一條紅色隔離帶的後面，紅帶子橫穿整條道路，阻止外來者進入。

有一名中年男子騎著小型電動摩托車，希望越過封鎖線，他對檢查員說：「就一下子，我想回家看看。」 這意味著，在封鎖道路時，男子剛好外出不在村內，等他要回家時，已經拉起封鎖線，無法返家了。

雖然如此，但是檢查員仍然表示，因為疫情的關係，實在無法放他回家，但是村民仍然希望有所通融，就在此時，其中一名檢查員大喝一聲，並做了一趟後空翻，然後是一連串的掃堂腿、迴旋踢、刺拳等武術動作，村民顯然被驚呆了。

還真有效，就在檢察員完成這一趟功夫動作後，村民又騎回了摩托車，急匆匆地離開了。

據信，該事件發生在山東省，這是從說話口音判斷的。檢查員應該自願擔任工作的村民。

(中時電子報)