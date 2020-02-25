「有我在別擔心」護理師義無反顧赴陸接回血友病母子 (影/中天新聞)

滯留大陸的血友病母子，24號晚上回到台灣，而全程陪伴他們的，是一位護理師張莞爾。聽見血友病少年說已經兩、三天沒睡好，張莞爾一句「你不用緊張，有我在」暖心安撫少年情緒。張莞爾說這趟接機行程，她的家人都不知道

滯留湖北的血友病少年與母親24日晚間搭機返台，深夜降落桃園機場，全程由台北醫院護理師兼呼吸治療師張莞爾隨機陪同。

指揮中心指揮官陳時中表示，這次血友病童與媽媽可以回來，要感謝護理師張莞爾單槍匹馬，接到命令義無反顧走了這一趟。張莞爾則表示，對她來說，他們就是普通病人；更表示身為醫護人員都會有這種使命感來完成任務。

疫情指揮中心今召開記者會後，張莞爾受訪時表示，少年上機時坦言因為太緊張，這幾天都睡不好，她就安慰他說：「你不用緊張，有我在」。張莞爾說穿戴防護裝備的過程中，媽媽一度擔心少年戴N95口罩會造成壓迫、出血，所幸下機後並沒有出現出血問題。

經歷過抗SRAS的經驗，張莞爾說，對她來說，他們就是普通病人。

張莞爾笑說，為了避免父母、孩子擔心，並沒有告知她要從事這次任務，甚至直到她晚上接近半夜到家還被媽媽唸:「怎麼加班加到這麼晚」，所幸一切都相當順利。

(中時電子報)