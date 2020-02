王陽明與蔡詩芸結婚4年多,在去年底生下寶貝女兒Katiya Sky,兩人對女兒細心呵護,更選在滿月之際,由蔡詩芸親自作詞作曲新歌〈Katiya’s Lullaby〉唱出對女兒滿滿的愛,這也是她在產後成為人母的第一個音樂作品,女兒全名為Katiya sky,這個名字是夫妻倆一起取,因為蔡詩芸外公是俄羅斯人,Katiya代表的意思是「單純」,加上王陽明英文名為「Sunny」是太陽,自己名字裡頭有「芸」都在天空裡頭,女兒則是我們兩個的世界,因為太陽跟雲朵都是在天空中,所以中間名取為「Sky」。

回首在產房第一次聽到女兒的哭聲,蔡詩芸形容:「非常感動,我就一直在哭充滿無限感激,我和Sunny都流下感恩的眼淚。」只記得自己一直喊 「O h My God My Baby 」Sunny也喊著「Oh My God She is beautiful!」兩人情緒都相當激動。

她成為新手媽媽一個多月來,被問及是否還適應?她洋溢著笑容:「新手媽媽的心情就很開心,非常的開心,很幸運有這種經驗,不過就是慢慢地在學習,好多東西都是要體驗的,就是要累積經驗,希望可以做一個非常好的媽媽帶寶寶一起成長。」目前仍喂母奶,她在飲食以「吃的健康」為主,並沒有在減肥,把心思都專注是在寶寶的健康和營養充足,「我都是吃很營養的東西,這樣子才會發奶讓寶寶頭好壯壯」。

(中時 )