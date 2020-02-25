大陸新冠肺炎疫情期間，為維持房市運作，近期有超過50個城市密集推出房地產扶植政策，包括降低首付比例、提供購房補貼、減免契稅等過去曾在特定時期實施的政策。不過這些政策目前仍只在3、4線城市進行，1、2線城市尚無類似的動靜。

據《中新社》報導，面對疫情衝擊，市場上對樓市調控鬆動的預期加強。多地出台政策為房企紓困，緩解企業流動性壓力的同時，減少交付違約。據機構統計，發佈類似政策的地方已有逾50個，部分明確土地出讓價款可延期或分期繳付，部分政策涉及預售條件、開竣工等，以幫助企業渡過周轉難關。

近日來，一些城市或機構政策支持力度明顯加大，但這些政策涉及的規模尚小，影響不大。中原地產首席分析師張大偉表示，但若越來越多地方效仿，甚至進一步鬆動政策則可能引起樓市異動。

報導說，大陸官方也注意到了這一點。近期財政部、央行等多部委密集發聲，重申堅持「房住不炒」定位，再次強調不將房地產作為短期刺激經濟的手段，穩定預期。業內認為，這說明疫情後不太可能出現大規模的房地產刺激或者救市，房價出現報復性反彈的可能性也不大。

1月末以來，中國數千家售樓處關閉、新項目推遲開工、土地出讓延期，樓市基本處於停擺狀態。房企沒有進賬，加上大量的到期債務，利息支出和管理費用，難免資金壓力鏈緊繃，這也成為房企降價的最大動力。

日前多家房企推出一系列買房優惠政策。其內容多是小額定金抵相對大額的購房款、無理由退房、推薦客戶返傭金等。雖有讓利，但降價力度不大。

(中時電子報)