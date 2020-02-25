可憐的余天。(本報系資料照)

在網路人氣超夯的「館長」陳之漢，今（25日）晚在直播中自爆被綜藝天王吳宗憲告了，因為還沒接到狀紙，他猜測可能是因為這段時間對吳宗憲的批評指教導致對方不滿開告。這也讓館長越講越生氣，連演藝圈大哥大兼立委余天私下跟他說的內容也都講出來，驚爆吳宗憲在外頭欠了一屁股債，「欠了幾億什麼時候要還人家？」

館長被吳宗憲開告，在直播中爆氣狂譙，「我比他有錢，因為我沒有負債，他四處欠，現在出來工作都在還債。我這句話講不對你可以告我啊！誰講的？啊立法委員余天啊。我們余天大哥跟我講的。」

館長說一次不夠，又再次重覆與余天私下對話內容，「余天，我們自己大哥，他來跟我講說，吳宗憲他不是欠人家錢嗎？他好朋友啊。」此話一出也在PTT引發熱議，「余天是不是被館長挖了一個大坑了」、「余天有說這個私底下聊的事情你可以講出來嗎？媽的尊重都不會」、「余天也太衰了吧」。

(中時電子報)