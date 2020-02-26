陸支持外貿企業復工復產 挖掘外貿出口轉內銷 00:102020/02/26 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，大陸國家市場監督管理總局副局長唐軍於25日上午的新聞發布會上表示，針對大量外貿出口企業的復工復產提出加快國際標準與國內標準的轉換，大陸製造業產能有相當一部分用於出口國際市場，產品執行的是國際標準或國外標準，按照現有的規定是不能在大陸國內市場銷售的，在這種情況下，現在要加強國際標準與國內標準的銜接，挖掘這部分產能的潛力，支持外貿企業復工復產。 (旺報 ) #標準 #國際 #外貿 #大陸 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸企轉型戰疫 逾半增加創新投入 04:092020/02/22 焦點新聞 6省市復工逾7成 昆山近100％ 04:092020/02/22 焦點新聞 今年以來總計發行664億美元 新興企業發行外幣債規模 破紀錄 04:092020/02/22 全球財經 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 工商社論》以宏觀視野反思家族企業接班的迷思 04:092020/02/23 財經要聞 中企聯：陸製造500強企業復工率達97％ 產能利用率約6成 13:142020/02/23 財經 大陸病毒與全球供應鏈危局 04:102020/02/24 焦點新聞 專家傳真－在這裡，我找到了科技的溫度 -韓國社會企業TestWorks之旅 04:102020/02/24 產業特刊 觀念平台－綠色金融下 日企的「永續通關密語」 04:102020/02/24 產業特刊 強化「工業時代推進者」品牌印象 泓格全新品牌識別 亮相 04:102020/02/24 產業特刊 財經熱門新聞 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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