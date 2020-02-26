據《證券時報》報導，大陸國家市場監督管理總局副局長唐軍於25日上午的新聞發布會上表示，針對大量外貿出口企業的復工復產提出加快國際標準與國內標準的轉換，大陸製造業產能有相當一部分用於出口國際市場，產品執行的是國際標準或國外標準，按照現有的規定是不能在大陸國內市場銷售的，在這種情況下，現在要加強國際標準與國內標準的銜接，挖掘這部分產能的潛力，支持外貿企業復工復產。

(旺報 )