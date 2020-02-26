訓練家們，你順利在 2 月社群日中抓到足夠多的獨角犀牛，並且利用神奧之石，讓牠進化成學會社群日特殊招式「岩石炮」的超甲狂犀了嗎？2 月社群日過後，《Pokémon GO》一年一度的 Pokémon Day 活動就在 26 日起跑，一直延續到3 月 3 日 5:00，活動內容豐富，訓練家們不要錯過啦！

根據官方公布的資訊，為了紀念首款寶可夢系列遊戲『ポケットモンスター 赤・緑』（寶可夢 紅/綠）於 1996 年 2 月 27 日上市，每年的 2月 27 日被訂為「Pokémon Day」，為了歡慶這一天，《Pokémon GO》官方已公布豐富的Pokémon Day慶祝活動，詳情如下：

*Pokémon Day

活動時間：台灣時間 2 月 26 日 5:00 起至 3 月 3 日 5:00 止

活動內容：

(1)野外：派對帽皮卡丘、派對帽伊布(這些都有機會抓到色違)

(2)孵 7 公里蛋：派對帽妙蛙種子、派對帽小火龍、派對帽傑尼龜(這些都有機會抓到色違/異色)

(3)5 星團體戰：學會精神擊破的裝甲超夢

(4)4 星團體戰：複製版妙蛙花／噴火龍／水箭龜，活動期間對這些寶可夢使用「GO Snapshot」拍照，有機會遇到複製版皮卡丘亂入，即可捕捉。

(5)獎勵加碼：每日可使用 2 次特殊交換

*派對帽耿鬼／尼多力諾團戰日

活動時間：台灣時間 3 月 1 日 14:00 至 17:00

活動內容：

(1)4 星團體戰：學會舌舔和精神强念的派對帽耿鬼(有機會抓到色違)

(2)2 星團體戰：派對帽尼多力諾(有機會抓到色違)

(3)在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多可獲得5張免費對戰入場券。包包裡一次只能放一張免費對戰入場券，請先用完一張再領取下一張。

(中時電子報)