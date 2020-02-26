一名擁有超級傲人上圍的女子上網求救，她說自己連續3天試圖誘惑上班中的男人都被打槍，對方甚直回「暫時翹不起來」，讓她好生懊惱，女子貼出豪乳照，哀怨地問網友有無解法。這篇發文引爆男性網友熱烈回應，不過正、反面意見都有，有人說「這身材超讚」，也有人說「『肥肉』可能是令上班男陽痿的原因」。

這名女子在PTT西斯版發文表示，連續3天試圖誘惑上班中的男人都失敗，對方不是說「打完手槍了」就是回「暫時翹不起來」。女子貼出自己的豪乳照，哀怨問鄉民「這樣真的讓人硬不起來嗎」。

男性鄉民熱烈迴響，有人讚「誘惑我吧！肯定不讓妳失望」、「這身材超讚」、「制服 裙子 絲襪去誘惑看看」、「窄裙襯衫照片，配上色色對話」、「穿白色吊嘎加牛仔短褲」。

不過也有鄉民吐槽「肚子比奶大的話 勸妳放棄」、「靠胖撐起來的奶是沒什麼誘惑的」、「修圖或是減肥」、「『肥肉』可能是令上班男陽痿的原因」。

(中時電子報)