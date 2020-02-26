華為擔憂被川普政府「斷供」，旗下海思半導體擴大分散晶片製造來源，傳出可能將目前由台積電代工的麒麟（Kirin）710處理器下單給中芯國際，消息一出，激勵中芯周二股價大漲逾7％，衝上16.62港元。

華爾街日報先前報導，美國政府將在28日（周五）召開高層級會議，討論是否對華為祭出更嚴格的禁令限制。主要目的是要求供應商在生產華為產品時，若使用美國的半導體設備，都必需向美方申請執照，如此一來，台積電、三星等半導體業者做生意將受影響。

據市場推測，這項政策將朝美國技術含量比例的標準下手，例如從美方技術含量25%下修為10%，就不能為華為代工，以阻斷台積電向華為供貨。

綜合陸媒報導，面對美方步步近逼，華為也為分散風險預做準備，傳出可能將麒麟710處理器下單給中芯國際，儘管中芯去（2019）年第3季成功開始量產14奈米FinFET製程晶片，但目前麒麟710是由台積電12奈米製程代工生產，若下單給中芯，可能面臨12奈米轉向14奈米製程過渡的問題。

不過，中芯去年11月在法說會上提到，目前仍專注在14奈米製程，今年初將會有更多12奈米設計定案出爐。依此進程來看，接下華為訂單應該沒太大問題。

此外，台積電南京12吋晶圓廠採用16奈米、12奈米先進製程技術，現階段均被華為的訂單給塞爆，即使遭遇新冠肺炎，12吋廠並未停工或影響運營。

(中時電子報)